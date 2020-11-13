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Uşak İl Güvenlik Toplantısı, Bakan Yardımcısı Erdil'in katılımıyla na katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.

Dr. Tayyip Sabri Erdil, Uşak'ta il güvenlik toplantısına katıldı. Toplantının ardından Uşak Belediye Başkanı'nı ziyaret eden Erdil, İzmir'e yardım amaçlı toplanan malzemelerin gönderilmesinin ardından Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.


Uşak'a gelerek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Dr. Tayyip Sabri Erdil, daha sonrasında Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Erdil'in ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Vali Funda Kocabıyık ziyaretin anısına Erdil'e Eşme Kilimi hediye etti.


Dr.Tayyip Sabri Erdil daha sonra Vali Funda Kocabıyık ve EGM Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner ve JGK İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç ile birlikte Valilik Makam Toplantı Salonunda, ‘asayiş', ‘kaçakçılık', ‘organize suçlar' ve ‘trafik' konularının ele alındığı değerlendirme toplantısı yaptı.


İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, değerlendirme toplantısının ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamında ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depreminde zarar gören depremzedeler için toplanan yardımlar için dua eden Erdil, yardım tırının İzmir'e doğru yola çıkmasının ardından Ankara'ya gitmek üzere Uşak'tan ayrıldı.

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