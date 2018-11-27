Uşak İl Sağlık Müdürü'nden bebek ölümleri açıklaması:

Sedat Kavas, bebek ölümlerinin altında yatan gerçeğin ilgisizlik olduğunu belirterek, “Bebek ölümlerinin nedenine baktığımızda bir bilgisizlik, eğitimsizlik var. Ama asıl önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlgisizlik. Ya hekim arkadaşta ya yardımcı sağlık personelimizde ya da anne babadan kaynaklanan bir ilgisizlik. Bunların da ana nedeni cehalet” dedi.

Uşak'ta 'Yenidoğan Canlandırma Eğitimi'nin (NRP) açılış töreni gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törende konuşan Kavas, bebek ölümlerine değindi. Kayıpların en büyük nedeninin ilgisizlik ve dolayısıyla cahillik olduğunu vurgulayan Kavas, “Ülkemizde bebek ölümleri çok şükür bu sağlıkta dönüşümden önce başlatılan programlarla makul seviyelere geldi. Tabi bir bebek ölümünü bile makul bulmamız mümkün değil ama dünyanın diğer gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman çok şükür diyoruz ama bu yeterli değil. İşte komisyonlarımız var buralarda anne ölümü bebek ölümü değerlendiriliyor. Buralarda baktığımız zaman kimi bebek ölümlerinin önlenebilir çıkıyor o zaman bizim üzerimizden bir kaynar su dökülüyor. Nedenine baktığımızda ise bir bilgisizlik bir eğitimsizlik var ama asıl önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlgisizlik. Ya hekim arkadaşta ya yardımcı sağlık personelimizde ya da anne babadan kaynaklanan bir ilgisizlik. Bunların da ana nedeni cehalet. Uzman arkadaş nasıl cahil olur? Oluyor. İlgilenmezse istediği kadar allame-i cihan olsun ilgi olmadığı zaman göremiyor, bilemiyor, farkına varamıyor, maalesef böyle olumsuz şeyler yaşıyoruz. Tabi bu biraz tablonun hoş olmayan yüzü. Hoş olan yüzü ise son yıllarda bu yaptığımız programlarla anne bebek ölümlerimizin çok az noktalara gelmesi hatta Avrupa ülkelerinin bile gıpta ile baktığı bir noktaya geliyoruz” dedi.

29 Kasım 2018 tarihinde katılımcılara sertifikaları verilerek eğitim sona erecek.