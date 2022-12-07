Uşak ilçelerine 6 milyon TL hibe destek

Uşak Valisi Turan Ergün, "Leader" programı çerçevesinde Uşak ilçelerine 6 milyon 12 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak'ın Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçeleri için 2023 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun uyguladığı “Leader” programı çerçevesinde 6 Milyon 12 bin TL hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Vali Ergün, İlçelere sağlanan hibe desteğini Türkiye genelinde 51 uygun projeye verildiğini, uygun görülen projeler içerisinde dördünün Uşak'tan olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Uşak'ın Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçeleri için 2023 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uyguladığı program hakkında bilgi veren Vali Ergün, “Leader, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uyguladığı IPART II Programı, yerel kalkınma stratejisine yönelik bir programdır. 1991'de AB' de başlamıştır. Süreci, o bölgenin paydaşlarıyla yönettiği için bir kamu-özel ortaklığı modelidir. Süreçte; kaymakamlıklar, belediyeler, çiftçiler, girişimciler, birlikler, kooperatifler ve dernekleri kapsar. Bu programın amaç ve çerçevesinde oldukça geniştir. Bizim önceliklerimiz; başta kadın grupları ve girişimcilerin desteklenmesidir” dedi.

“Uşak program uygulamasında başarılı”

Leader, programının, öncelikle kırsal toplulukların yer aldığı ‘Yerel Eylem Grupları' oluşturduğunu bu grupların da yerel eylem grupları: kamu- özel, STK Temsilcileri, kadın ve gençlerden oluştuğunu kaydeden Ergün, “Uşak'ta 2023 yılında uygulanacak ve gelecek 8 yılı içeren bir proje, Banaz hariç, 4 ilçemiz yararlanıyor. 2022 yılında Kaymakamlarımızın Başkanlığında Yerel Eylem Grupları oluşturuldu. Türkiye genelinde 67 YEG başvurdu, 51'i uygun, 4'ü Uşak ilçeleri. Bu projenin destekçileri; yüzde 90 AB ve yüzde 10 devlet katkısı, tamamı hibe. 2023 yılı için ilçelerimize yapılacak destek: 6 milyon 12 bin TL. 8 yılın sonunda bu günkü değerle yaklaşık 50 milyon TL” dedi.

Program, toplantıya katılan, Vali Ergün ve ilçe kaymakamlarının düzenlediği sembolik protokol imzalaması ile son buldu.