Uşak itfaiye parkuru güçlendi

Tekstil ve geri dönüşümün önde gelen kentlerinden olan Uşak'a oluşabilecek fabrika yangınları için bir itfaiye aracı daha alındı.

Ülkenin tekstil ve geri dönüşümde önde gelen kentlerinden olan Uşak'ta bu nedenle çok sayıda fabrika bulunuyor. Fabrikalarda oluşabilecek yangın riskine karşı kente yeni bir itfaiye aracı daha kazandırıldı. 9.000 LT/dakika pompalı 22 bin LT su; 2 bin LT köpük tanklı çıkrık sistemli, Rosenbauer 9 bin LT çatı monitörlü; 2 bin 400 LT/dakika tampon monitörlü itfaiye aracı yapılan işlemlerin ardından kente getirildi.