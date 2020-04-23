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Uşak jandarmasından 23 Nisan klibi

Uşak’ın Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video klip hazırlandı.

Uşak'ın Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla video klip hazırlandı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri eşliğinde yurdun dört bir yanında evlerde coşkuyla kutlanıyor. Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri evlerinde olan başta çocuklar olmak üzere diğer vatandaşlara moral olmak amacıyla bir video klip hazırladı. Drone ile havadan görüntülenen ekipler konvoyla evlerin önüne giderek Türk bayrağı salladı. Vatandaşların da coşkuyla karşılık verdiği anlar görüntülere yansırken, video klibe, "Gücüme güç katan jandarmam var, alo demeden de yanı başındalar. Başımız dikse bu sayenizde, koca bir aileyiz biz birlikte" şeklinde şarkı sözleri eşlik etti.


Video klip, sosyal medyada yayınlanmasının ardından kısa sürede izleyenlerin beğenisini topladı.

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