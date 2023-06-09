Uşak JASAT, 4 ilde hırsızlık yapan GES çetesini çökertti

Uşak Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Uşak, Denizli, Kütahya ve Manisa'da Güneş Enerji Santrallerini (GES) çalan 12 kişilik suç örgütünü çökertti. Manisa'nın Salihli ilçesinde gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgilere göre Uşak merkeze bağlı Karlık köyünde ikamet eden İsmail Uğur'un (61), 16 adet GES paneli çalındı. Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine şikayette bulunmasının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçti. Uşak, Denizli, Kütahya ve Manisa'da çeşitli hırsızlıklara karıştığı tespit edildi. 12 şüphelinin Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandıkları adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli çaldıkları GES panelleriyle birlikte yakalandı. GES panelleri Uğur'a teslim edilirken 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GES panelleri teslim edilen İsmail Uğur, panelden elde edilen suyun hayır için kullanıldığını ve bir damlasının boşa gitmediğini ifade etti. JASAT ekiplerinin 1 yıla yakın süre yapılan çalışma sonrasında şüphelileri yakalandığını ifade ederken çalışmada emeği geçen ekiplere de teşekkür etti.