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Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

TFF Kadınlar 3.

Lig F grubunda Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını ağırladı. Uşak'lı genç kadınlar sahadan 8-0 galibiyetle ayrıldı.



Lig F grubunda bir türlü istenilen sonuçları alamayan Uşakspor erkek takımının aksine, Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını 8-0 farkla bir sonuç alarak taraftarların yüzünü güldürdü. Uşak Bir Eylül Stadında alınan bu galibiyet sonrası Uşakspor Kulübü tarafından yayınlanan kutlama mesajında, “8-0 gibi net bir skorla mağlup eden Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz” denildi.



Lig F Grubunda, Uşak 64 Belediye Gençlikspor dışında Denizli Kaplanspor, Bodrumspor, A.Ş. Muğla Atlatikspor, Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor ve Nazilli Belediyespor yer alıyor.

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