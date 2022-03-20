Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

Lig F grubunda Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını ağırladı. Uşak'lı genç kadınlar sahadan 8-0 galibiyetle ayrıldı.

Lig F grubunda bir türlü istenilen sonuçları alamayan Uşakspor erkek takımının aksine, Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını 8-0 farkla bir sonuç alarak taraftarların yüzünü güldürdü. Uşak Bir Eylül Stadında alınan bu galibiyet sonrası Uşakspor Kulübü tarafından yayınlanan kutlama mesajında, “8-0 gibi net bir skorla mağlup eden Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz” denildi.

Lig F Grubunda, Uşak 64 Belediye Gençlikspor dışında Denizli Kaplanspor, Bodrumspor, A.Ş. Muğla Atlatikspor, Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor ve Nazilli Belediyespor yer alıyor.