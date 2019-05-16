Uşak kazları Kars kazlarına rakip oluyor

Coğrafi yapısı ve sulak olması nedeniyle kaz yetiştiriciliğine uygun olan köyde, vatandaşların neredeyse tamamı kaz besliyor.

Uşak merkeze 8 kilometre mesafede yer alan Bozkuş köyü sakinleri, kaz yetiştirip satarak evlerine ek gelir sağlıyor. Köyün yerleşim alanının coğrafi yapısı, düz olup dört bir yanı doğal çim ve sulak olması köyü büyük bir kaz çiftliği haline getiriyor. Köylüler önceleri kendileri için besledikleri kazları, İstanbul ve Kars'tan gelen alıcıların teşvikleri ile üretimi daha da artırmış durumda.

Kaz yetiştiricisi İbrahim Tetik, köydeki evlerin tamamında kaz yetiştirildiğini belirterek, "Geçen yıldan damızlık kalan kazlar üremeye yatıyor. Her bir anaç kaz 12 ile 15 arası yumurta yapıp kuluçkaya yatıyor. Mart sonu, nisan ve mayıs aylarında kaz civcivleri yumurtadan çıkıyor ve sürüye katılıyor. Yavrular büyüdüğünde her kümeste 10 ile 50 arası yetişkin kaz oluyor. En lezzetli oldukları zamanda, kasım aralık ayları gibi köylü kazları kesip temizliyor ve derin dondurucuya koyuyor. Sonra Kars ve İstanbul'dan gelen alıcılara toplu olarak satılıyor. Yani bizim yetiştirdiğimiz lezzetli kazlar, meşhur Kars kazı oluveriyor. Tanesi 130 ile 200 arasında değişen fiyatlara satılan kazlar köylüye de ek bir gelir oluyor” dedi.