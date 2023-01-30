Uşak Kızılay çalışmalarını 2023 yılında da aralıksız sürdürüyor

Türkiye Kızılay Derneği, Uşak'ta 2022 senesinde 148 aileye 138 bin TL'lik maddi destekte bulunurken öte yandan 11 aileye sağlık cihazı verdi. Açıklamalarda bulunan Kızılay Uşak Şube Başkanı Yaşar Kasım 2023 te daha fazla aileye destekte bulunmak için çalıştıklarını söyledi.

1868 senesinde bir grup idealist doktor tarafından hayata geçirilen ve bu zamana kadar milyonlarca aileye destek ve yardımda bulunan Kızılay çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uşakta 2022 senesinde 148 aileye 138 bin TLlik maddi destekte bulunan Uşak Kızılay şubesi ayrıca 11 aileye sağlık cihazıyla birlikte 500 aileye de kıyafet desteğinde de bulundu.

Uşak Kızılay Şube Başkanı Yaşar Kasım, 2022 senesinde yapılan çalışmaların bir bölümünü anlatırken 2023 senesinde de çalışmaları arttırmak istediklerini söyledi.Kasım, "Biliyorsunuz Kızılay bir yardım kuruluşu olduğu için biz 2022 yılı içerisinde 148 aileye 138 bin TL nakli yardım yaptık. 11 aileye sağlık cihazı bağladık ve onlara sağlık yardımı yaptık. 12 aileye afet kapsamında özellikle yangınlarda inşaat malzemesi olarak demir, çimento gibi ev eşyalarını aldık. Bazı alışveriş merkezlerinden 350 bin TLlik alışveriş çeki aldık ve onu ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıttık. Toplam 500 aileye kıyafet yardımında bulunduk, kurban bağışları kapsamında bin 845 aileye de 4 adet et, kıyma ve konserve yardımında bulunduk. 146 kişiye gıda kolisi dağıtıldı. İl merkezinde ve ilçelerde olmak üzere 550 bin TL lik bin 110 kişiye zekat yardımında bulunduk. Yine 450 adet bebek bisküvisiyle ailelere yardımda bulunduk. Ramazan ayında köylerde pide dağıtımı yapıp ihtiyaç sahipleri ailelere ulaşıp iftar yardımında bulunduk" ifadelerini kullandı.