Uşak kültürü yurt dışından gelen konuklara tanıtıldı

Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali çerçevesinde özellikle yurt dışından Uşak'a gelen konuklar için “Uşak Yaren Gecesi” düzenlendi.

Karağaç Mahallesinde bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Mahalle Konağında, Baltalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından “Uşak Yaren Gecesi” düzenlendi. Geceye; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Ceylan ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali ve Erasmus+ Projesi için yurt dışından Uşak'a gelen konuklara, Uşak'ın yöresel oyunları ve gelenekleri sunuldu. Hepsine birer üstlük hediye edildi. Konuklar, Uşak kültürüne hayran kaldıklarını belirtti.

“Uşak kültürünü en iyi şekilde yansıttık”

Yurt dışından gelen konuklar için düzenlenen Uşak gecesini değerlendiren Uşak Belediye Başkanı Çakın; “Gerek valiliğimiz gerekse belediyemizin yapmış olduğu kültürel ve sanatsal çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Uşak olarak hep birlikte hazırladığımız Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali çerçevesinde yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarımız içi hazırladığımız Uşak gecesi ile kültürünü uluslararası anlamda tanıtmış olduk. Gecemizde Uşak oyunları oynandı, türküleri söylendi. Uşak'a özgü yiyecekler ikram edildi. Uşak kültürümüzü en iyi şekilde yansıttığımıza inandığım bu gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.