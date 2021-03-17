Uşak 'mavi' kaldı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, sosyal medya hesabı üzerinden Uşak'ın yeni korona virüs risk haritasında mavi olduğunu açıkladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Uşak'ın sarı renk mi yoksa mavi renk mi olduğuna son noktayı koydu. Kocabıyık, yaptığı paylaşımla Uşak'ın sınırda olmasına karşın mavi renkli olduğunu açıkladı. Kocabıyık, “Uşak yeni haritada sarı mı mavi mi ? Gördüğüm kadarıyla bu konuda bir kafa karışıklığı oluşmuş. Bu kez de mavi çıktık. Ama lütfen dikkat , sınırdayız” açıklamasında bulundu.