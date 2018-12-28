İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak merkezli operasyonda FETÖ'nün 'Eşme imamı' yakalandı

Uşak merkezli 3 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında Uşak’ın ’Eşme ilçe imamı’nın da olduğu toplam 8 şüpheli yakalandı.

Uşak merkezli 3 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında Uşak'ın 'Eşme ilçe imamı'nın da olduğu toplam 8 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Uşak merkezli İzmir ve Bursa illerinde FETÖ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinesinde yapılan operasyonda aralarında Uşak ili Eşme imamı A.A. ve eşinin de olduğu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Uşak'ta sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere KOM şubeye götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.