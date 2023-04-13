İhlas Haber Ajansı

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Uşak MHP milletvekilli adaylarını tanıtıldı

Uşak’ta MHP 28.

Uşak'ta MHP 28. Dönem Milletvekilli Adayları için tanıtım toplantısı gerçekleşti.


Uşak'ta 14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimler için Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili adayları tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantıya MHP 1.Sıra Milletvekili adayı Ayhan Kınden, MHP 2.Sıra Milletvekili adayı Oğuz Çakmak ve MHP 3.Sıra Milletvekili adayı Muzaffer Sait Dönmez, Uşak MHP İl Başkanı İbrahim Orman, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Tanıtımların ardından konuşan milletvekili adayları, seçimin çok önemli olduğunu ve birlikte olmaları gerektiğini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından çekilen toplu fotoğraflarla program sona erdi.

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