Uşak Millet Bahçesinde çalışmalar devam ediyor

Uşak'ta 2016 yılında hayata geçirilen Millet Bahçesi projesinde, inşaat çalışmalarına yeniden başlandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekilleri Dr. İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Millet Bahçesi proje çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Uşak Milletvekili Dr. İsmail Güneş, yaptığı açıklamada; “Söz verdiğimiz gibi Uşak'ımıza Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Uşak'ımızın çehresini değiştirecek, ilimize hemşerilerimize yakışır güzellikte bir proje olan Uşak Millet Bahçesi inşa çalışmalarını yerinde inceledik. Şehrimizin yeşilini, doğasını, tarihini ve kültürünü koruyacak; müjdesini verdiğimiz yeni projelerle Uşak'ımızı daha da güzelleştireceğiz. Toplamda 135 bin metre kare alana sahip olan ve içerisinde cami, 600 araç kapasiteli 2 katlı otoparkı, oyun alanları, dinlenme alanları, bisiklet yolu, yürüyüş yolu gibi birçok fonksiyona sahip olacak olan Millet Bahçesinin ilimize ve hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Toplamda 80 bin 684 metrekare proje alanı olan Uşak Millet bahçesi içerisinde 440 metre bisiklet yolu, 430 metre yürüyüş yolu, 15 bin 815 adet çalı, 916 adet ağaç ve 396 metrekarelik bir alanda kıraathane binası bulunuyor.

Ayrıca; 600 araç kapasiteli 2 katlı otopark ve oyun alanları yapılması da planlanıyor. Şimdiki Uşak Valilik binası da yıkılarak yeri 15 Temmuz Şehitleri Meydanına eklenecek. Valilik binası da hemen arkasında bulunan ve restore edilmiş eski Endüstri ve Teknik Lise binasına taşınacak.