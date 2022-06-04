Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'nde “Beyazımsı Trüf Mantarı” çalışmaları

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Sivaslı Orman işletme Şefliğine ait sahalarda Beyazımsı Trüf Mantarı (Tuber Borchii) envanter faydalanma sürecinde yapılan uygulamalar, ürün verim ve kalitesi ile birlikte ürünlerin toplanması, taşınması konusunda çalışma düzenledi. Ekosistem Daire Başkanlığı, Bitkisel Ürünler Şubesi Mühendisleri Salih Yiğit, Hüseyin Türksoy, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Cafer Özden, Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, İşletme Müdür Yardımcıları, işletme şefi ve teknik personellerle birlikte Trüf avcısı Levent Şentürk ve eğitimli köpekleri ile doğal Trüf sahaları gezilerek Trüf mantarı envanter çalışması yapıldı. Programa katılanların bilgi, birikim ve deneyimlerinin paylaşılmasının ardından çalışmalar sona erdi.