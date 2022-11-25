Uşak polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

İki kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü yönünde bilgi alan Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucu bir işyerinde yapılan aramada 13 şişe etil alkol, 5 litre el yapımı votka, 1 şişe sahte rakı, 1 adet tabanca, 13 adet fişek ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.