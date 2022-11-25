İhlas Haber Ajansı

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Uşak polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üreten ve satanlara göz açtırmıyor.


İki kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü yönünde bilgi alan Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucu bir işyerinde yapılan aramada 13 şişe etil alkol, 5 litre el yapımı votka, 1 şişe sahte rakı, 1 adet tabanca, 13 adet fişek ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

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