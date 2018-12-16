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Uşak polisi soba zehirlenmelerine dikkat çekti

Uşak polisi soba zehirlenmesi olarak adlandırılan “karbonmonoksit gazı zehirlenmesi” olaylarının yaşanmaması için kapı kapı gezerek bilgilendirme yapıyor.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, genellikle kış mevsiminde yaşanan ve halk tarafından “soba zehirlenmesi” olarak adlandırılan “karbonmonoksit gazı zehirlenmesi” olaylarının yaşanmaması adına farkındalık oluşturan çalışmalar yapıyor.


Bu kapsamda Uşak merkez Mehmet Akif Ersoy ile Elmalıdere Mahalle Muhtarlıklarında ve fabrikalarda çalışan yaklaşık 200 tekstil işçisine, itfaiye çalışanlarının da katılımıyla bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca il merkezinde vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde broşür dağıtımı yapılarak şehrin her köşesinin bu konuda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi amaçlanıyor.


Emniyet yetkilileri, alınacak basit tedbirlerle önlenebilecek soba, kombi ve şofben kullanımından kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek için vatandaşların da afiş ve broşürleri yakınlarıyla paylaşarak bu konuda her kesimin bilgilendirilmesini istediler.

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