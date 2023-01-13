İhlas Haber Ajansı

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Uşak polisi yağmurlu havada sokak canlılarını unutmadı

Uşak polisi, sağanak yağmurla birlikte havaların soğumasının ardından sokakta yaşayan kedi ve köpekleri beslerken üstlerine de “Polis” yazılı battaniye örttü.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, kentte yağan sağanak yağmurla birlikte havaların soğumasının ardından sokak hayvanları için çalışma başlattı. Bu çerçevede büyük bir duyarlılık gösteren ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri elleriyle beslerken üstlerine de “Polis” yazılı battaniyelerle örttü. Ayrıca ekipler kentteki mama kaplarına mama doldururken kulübelere de battaniye serdi.

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