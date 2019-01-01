Uşak polisinin 2018 yılı karnesi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla daha etkin mücadele ederek Uşak'ın huzurlu ve mutlu bir şehir olması amacıyla 2018 yılını da yoğun bir çalışma temposuyla geçirdi. Bilindik polisiye çalışmaların dışında gelişen teknolojiye de uyum sağladıklarını belirten yetkililer 7 gün 24 saat görev yaparak ve özellikle gençlerin suça karışmaları açısından caydırıcı ve önleyici bir etki sağlamak üzere sosyal medya hesaplarından çeşitli icraatların paylaşıldığı vurgulandı. Genel kapsamda Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 2018 yılı uygulamalarının tamamında 74 adet ruhsatsız tabanca, 182 adet av tüfeği, 164 adet kesici delici alet, bin 409 adet tabanca mermisi, 75 adet kuru sıkı tabanca, 39 bin 620 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 bin 929 adet sentetik ecza, 28,5 kilogram esrar maddesi, 150 gr eroin maddesi, 2 ton 342 kg kaçak tütün, 2 bin 485 litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri çalışmaları destekleyen tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletirken huzurlu bir yıl dileklerini sundular.