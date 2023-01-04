Uşak protokolü farkındalık için bisiklet sürdü

Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ ve bazı protokol üyeleri, “Sağlıklı gelecek bisikletle gelecek” projesinde farkındalık oluşturma için koruyucu ekipmanları takıp kent merkezinde bisiklet sürdü. Vatan Caddesi boyunca yaklaşık 2 kilometre bisiklet süren protokol üyeleri, Uşak Spor Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı. Burada Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program okul öğrencilerinin halk oyunları ve jimnastik gösterisiyle devam etti. Gösteriler sonrasında konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ocak ayında olunmasına rağmen havanın güneşli olmasına ve bunun iyi görünse de mevsimler geçiş ve başta tarım için kötü bir durum olduğuna dikkat çekti. Konuşmasına devam eden Başkan Çakın, “Şehirlerin de ‘Karbon nötr' hale gelmesi gerekiyor. Bundan sonra dünyada göreceğiz ki turizm yaşantısında bile, insanlar bir yerden bir yere tatile gittiklerinde ‘Acaba karbon üreten bir şehir mi yoksa karbon nötr, sağlıklı bir şehir mi?' diye hesabını yapacak” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri okuldaki 75 öğrenciye bisiklet ve koruyucu ekipman hediye etti.