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Uşak protokolü, Kurban Bayramı öncesinde şehitlik ziyaretinde bulundu

Uşak protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Şeker Evleri Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlerin mezarları başlarında dualar etti.

Uşak protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Şeker Evleri Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin mezarları başlarında dualar etti.


Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Albay Murat Kılıç, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Ziyarette ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitler için edilen duaların ardından Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek mezarlara karanfil bıraktı.

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