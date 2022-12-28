Uşak Sağlık Müdürlüğü 2022 çalışmalarını değerlendirdi

Uşak'ta her sene düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısı İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ başkanlığında gerçekleşti. Sağlık Müdürlüğü binası konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, aile sağlığı sorumlu hekimleri ve sağlık personelleri katıldı. Konferansta konuşan Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ, 2022 senesinde yapılan çalışmaları aktarırken yeni yılda elde edilen başarıları sürdürmek ve kendilerinin geliştirme çalışmalarının devam etmesi gerektiğini açıkladı.