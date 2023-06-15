Uşak Sağlık Müdürlüğünden mezun öğrencilere paramedik eğitimi

Uşak Üniversitesi'nde mezun olup yeni paramedik adaylarına İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince eğitim verildi.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'ndan mezun olarak paramedik adayı öğrencilere ilk yardım ve ilk müdahale konusunda eğitim verdi. Uzman ekiplerce verilen eğitimde paramediklerin; hastane öncesi acil bakımının önemi ve müdahalenin hayati tehlikedeki etkenleri anlatılırken cansız mankenler üzerinde de müdahaleler canlandırıldı. Öte yandan eğitime katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ da öğrencilere kısa bir söyleyişi gerçekleştirdi.