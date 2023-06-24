Uşak şehidini son yolculuğuna uğurladı

15 Haziran günü Pençe Operasyon Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışında hayatını kaybeden Şehit Sözleşmeli Er Özcan Kaya, memleketi Uşak'ta binlerce vatandaşın katılımıyla defnedildi.

25 Haziran günü Pençe Operasyonu'nda terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşinde ağır yaralanan Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen 23 Haziran günü sabah saatlerinde şehit düştü. Şehit Kaya'nın naaşı, Türk Hava Kuvvetleri uçağıyla memleketi Uşak'a getirildi. Ankara'dan memleketi Uşak'a getirilen Şehit Özcan Kaya için düzenlenen cenaze törenine Uşak Valisi Turan Ergün, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. Öksüz Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Özcan Kaya, köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan cenaze töreninde baba Musa Menderes Kaya, anne Şenay Kaya, kardeşleri Eylül ve Bekir Kaya ile birlikte şehidin nişanlısı Emine Eker gözyaşı döktü.