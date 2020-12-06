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Uşak sokakları sessizliğe büründü

Uşak’ta 56 saatlik kısıtlamanın son gününde il genelinde vatandaşlar kısıtlamalara uyduğu görünürken sokak ve caddeler boş kaldı.

Uşak'ta 56 saatlik kısıtlamanın son gününde il genelinde vatandaşlar kısıtlamalara uyduğu görünürken sokak ve caddeler boş kaldı.


Tüm Türkiye'de Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlamanın son gününde âşıklar şehri olarak da bilinen Uşak'ta vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların kısıtlamalara uyarak evde geçirdikleri Uşak'ta sokak ve caddeler boş kaldı.

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