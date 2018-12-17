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Uşak tarihinde en fazla yakalanan uyuşturucu hap operasyonu

Uşak polisi kent tarihin bugüne kadar ki en büyük uyuşturucu hap operasyonunu yaparak 35 bin 880 adet adet exstacy hap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi “Uyuşturucu Madde ile Mücadele” kapsamında yürüttüğü çalışma neticesinde içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde bulunan bir aracın Uşak ilinde geçiş yapacağı bilgisi aldı. Bahse konu araç Uşak girişinde teknik takibe alınarak durduruldu. Araç içerisinde narkotik köpeği ile yapılan arama neticesinde gizli bölgelerde toplam 35 bin 880 adet exstacy hap ele geçirildi.


Olayla ilgili araçta bulunan Turgut Ş. ile Arzu Ç. gözaltına alındı.


Öte yandan, emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kent tarihinde bu güne kadar yapılan en büyük uyuşturucu hap yakalaması olduğu belirtildi.

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