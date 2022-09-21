Uşak Ticaret Borsası'nda 2 aday başkanlık için yarışacak

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) 1 Ekim'de yapılacak olağan genel kurul öncesi Meclis Başkanı Sefa Arpacı'nın ardından Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer de adaylığını açıkladı.

UTB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2 dönemdir yürüten Başkan Mustafa Sezer; "Bu güne kadar tüm üyelerimizle uyum içinde birlikte çalışarak çözüm üretmeye, ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine kazandırmaya çalıştık. Pandemi ile birlikte yaşadığımız ekonomik krizle sıkıntılı günleri birlikte yaşadık ve bu sıkıntılı günlerde dayanışma içinde olduk. Bu dayanışmayı bugünde sürdüreceğimize inanıyorum. 1 Ekim'de yapılacak Uşak Ticaret Borsası Olağan Genel Kurulumuzun üyelerimize şehrimize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar üyelerimizin bize gösterdiği teveccühle görevimizi en iyi şekilde yaptık, tüm ekonomik kriz pandemi gibi olumsuzluklara rağmen ayakta kalmanın mücadelesini birlikte verdik ve en az zararla birçok zorluğu birlikte aştık. Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdürecek ve üyelerimizin bize gösterdiği teveccühe layık kalarak birlikte dayanışma içinde çalışacağız. Uşak Ticaret Borsası ülkemizin ve şehrimiz ekonomisinin önemli dinamiklerindendir, üyelerimizle yaptığımız değerlendirme sonrası hep birlikte mücadeleyi hiç bırakmadan hatta daha fazla çalışarak, üreterek ve kazanarak yola devam kararı aldık. Bu güvene geçmişten bu güne kadar olduğu gibi layık olmaya çalışacağım, tüm üyelerimize bize duydukları güven ve teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ederim" şeklinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Güçlü ve tecrübeli bir kadro ile yola çıktıklarını kaydeden UTB Meclis Başkanı Sefa Arpacı ise “Borsamızı, bölgenin en iyisi konumuna ulaştırabilmeyi amaçlayarak yola çıktık. Tüccarlarımız ve üreticilerimizin lehine olabilecek her türlü öneri ve proje yede açığız. Borsamızın kapısı tüccar ve üreticilerimize sonuna kadar açık olacaktır” diye konuştu.