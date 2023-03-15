Uşak TükoDer Başkanı Demiröz; “Tüketicinin korunması amacıyla çağdaş yasa ve yönetmelikler çıkartılmalı”

TükoDer'in ülkenin dört bir yanında, kişisel ve kurumsal hiçbir çıkar peşinde koşmadan, tüketicilerin bilinçlenmesi, örgütlenmesi, tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele ettiğine işaret eden Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz, “Tüketicilerimizin, Tüketici Kanununu ve yönetmeliklerin sağladığı hakları bilmesi ve kendi haklarını koruyabilmesine yardımcı olabilmek için, 15/21 Mart Dünya Tüketici Haftası süresince, ülkemizin pek çok il ve ilçesinde düzenleyeceğimiz toplantılar, dağıtacağımız bildiri ve broşürlerle tüketicilerle buluşuyoruz. Ülkemizde tüketiciler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yönetmeliklerle korunmaya çalışılmaktadır. Kamu yöneticilerimizin, tüketicilerin korunması amacıyla çağdaş yasa ve yönetmelikler çıkartmasını, bu yöndeki çalışmalarını önemli ve değerli bulmakta ve desteklemekteyiz. Ancak, bütün bu gelişmelere rağmen; tüketiciler, tam anlamıyla korunamadığı gibi tüketici hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Üzülerek belirtmekteyiz ki, onlarca yıldır, siyasi partiler değişmiş, siyasi iktidarlar değişmiş ama ne yazık ki bugüne değin, hiçbir iktidar tarafından, Anayasanın ‘Devlet, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik' eder hükmünün gereği yapılmamış, uygulanmamıştır. Tüketici örgütlerinin, tüketicilere daha güçlü ve etkin hizmet verebilmesi de, hizmet kapasitelerinin arttırılması da tüketici örgütlerinin kurumsallaşması da ancak bu hükmün hayata geçirilmesiyle sağlanabilir” dedi.

Tüketicilerin beklenti ve isteklerine de değinen Utku Demiröz, “Tüketici haklarını bilmesi; haklarını koruyup savunabilmesi, hak ihlallerine karşı, yasal yollara başvurması; Tüketici örgütlerine üye olması, aktif olarak görev ve sorumluluk almasıdır. Tüketici örgütleri olarak, dün olduğu gibi bugünde her platformda elde etmiş olduğumuz kazanımları korumak, yeni ve kalıcı kazanımlar elde etmek için mücadelemize devam etmekteyiz. Yurt düzeyinde verilen tüketici mücadelesinin daha örgütlü ve koordineli çalışmasını sağlamak amacıyla 2015 yılında Türkiye çapında mücadele veren tüm tüketici örgütleri ve dernekleri bir araya gelerek oluşturduğumuz Türkiye Tüketici Hareketi Platformu, önümüzdeki dönemde Tüketici Dernekleri Konfederasyonunu oluşturmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. TTH Platformu içinde yer alan tüm tüketici örgütleri ve dernekleri, kendi faaliyetlerini özgür ve bağımsız bir şekilde sürdürmelerinin yanı sıra özellikle toplumun tamamını ilgilendiren hak ihlallerine karşı güçlerini ve olanaklarını birleştirerek; çok daha güçlü, etkin ve kurumsallaşmış bir yapıya kavuşarak; tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi sürecine, önümüzdeki dönemlerde ivme kazandıracağına inanmaktayız” diye konuştu.