Uşak Üniversiteli öğrenciden ABD'de büyük başarı

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Onur Ulucanlı'nın yönetmenliğini yaptığı, “Kaynama Noktası/Impatience" adlı kısa metrajlı film, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Independent Talents International Film Festival'inde, Türkiye'den seçilen tek kısa metrajlı film oldu.

Tamamı Uşak'ta çekilen ve 4 Aralık 2018 tarihinde Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde özel gösterimi gerçekleştirilen kısa film, seyircilerden tam not almıştı. Independent Talents International Film Festivali'nin resmi sitesinde yayınlanan seçkide Kaynama Noktası, ‘Short Compettion' resmi seçkisindeki tek Türk finalist olmayı başardı. Türkiye'yi temsil etmenin sevincini yaşadıklarını belirten Ulucanlı, “Gözbebeğimiz olan filmimiz, festivalin resmi seçkisindeki tek Türk finalist olması heyecan verici. Türkiye'yi ve üniversitemizi finale kalarak temsil edecek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu ağır sorumluluğu en iyi şekilde taşıyacağımıza inanıyorum.”dedi. Ulucanlı, uluslararası finalist olmanın sevincini tüm ekip olarak yaşadıklarını belirterek “Bundan sonraki filmler için de bu başarı önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada, “İletişim Fakültesi öğrencilerimiz, üniversitemizin olanaklarından yararlanarak kendilerini sürekli geliştirmekte ve sektöre hazırlanmaktadırlar. Bunun yanı sıra yapmış oldukları çalışmalarla, festivallere ve yarışmalara hazırlık yaparak eser göndermektedirler. Independent Talents International Film Festivali gibi uluslararası bir organizasyonda yer almak, üniversitemiz açısından da önemli bir prestij göstergesidir. Aynı zamanda Türkiye'den seçilen tek kısa film olması da, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin başarısını göstermektedir. Çalışmalarından dolayı öğrencimiz olan Yönetmen Onur Ulucanlı'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.'' dedi.