Uşak Üniversitesi 13 basamak birden yükselerek 96. oldu

olmayı başardı.

Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK'ün yayınladığı veriler kullanılarak, makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, uluslararası iş birliği gibi ölçütler üzerinden oluşturulan URAP sıralamalarında geçtiğimiz yıl 179 üniversite arasında 109. olan Uşak Üniversitesi, bu yıl da yakaladığı sürdürülebilir başarı grafiğiyle 183 üniversite arasında kendisine 96. sırada yer buldu.

“Uşak Üniversitesi hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.”

Akademik personel ve üniversite yönetimi iş birliği ile sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalayan Uşak Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 100'e girme hedefine ulaşırken, 2018 yılından itibaren 26 sıra birden yükselmeyi başararak hedeflerine adım adım ilerlemeye devam ediyor. Devlet üniversiteleri sıralamalarında 2021-2022 döneminde 89. sırada yer alan Uşak Üniversitesi, bu sene ise 121 Devlet üniversitesi arasında 79. sıraya yükselmeyi başardı.

Yönetim olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana belirledikleri hedeflere ulaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Yönetimde bulunduğumuz süre içerisinde Uşak Üniversitesini hep bir adım öteye nasıl ulaştıracağımızı planlıyor ve uyguluyoruz. Kalite ve akreditasyon çalışmalarının, proje alt yapısı oluşturma ve geliştirme süreçlerinin, bölgesel kalkınmayı destekleyen çalışmalarımızın, bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik gayretlerimizin sonuçlarının birer yansıması olan bu sıralamaların üst basamaklarında yer almak en önemli motivasyon kaynaklarımızdandır. Bu süreçte emeği geçen Uşak Üniversitesi ailesini her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnananların ve çalışanların başarıya ulaştığı günümüz dünyasında Uşak Üniversitesi, sürdürülebilir başarıyı yakalayan yükseköğretim kurumları arasında yer almaya inanmış ve bunu başarmış bir üniversitedir. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 112 üniversite arasından 38. sırada olması ve geçen yıla göre bu sıralamada da 9 basamak birden yükselmesi, ailemizin genç, dinamik ve sürekli gelişimi sağlayan bir yapıda olduğunu açıkça göstermektedir. Daha önce de söylediğim gibi, bilimsel çıktıları yüksek ve değerli bir yapının geleceği aydınlıktır. Bizler bu geleceğin inşası için bugünümüzdeki enerjimizi Uşak Üniversitesi için harcamaya devam edeceğiz ve inandığımız hedeflerde başarılı olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.