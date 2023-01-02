Uşak Üniversitesi 2022 yılı kalite ve personel ödülleri sahiplerini buldu

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan törene Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Sinan Gürcüoğlu, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.

“Üniversite olarak günden güne büyüyoruz”

Uşak Üniversitesinin her geçen gün daha da geliştiğine, bilimde ilerlediğine, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artığına dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş açılış konuşmasında şu noktalara değindi: “Uşak Üniversitesi olarak 2018 yılında başlatmış olduğumuz ödül törenin bir yenisinde daha beraberiz. Akademik Personel Ödülleri ile başlattığımız bu çalışmaya geçen yıl idari personel ödülleri ekledik. Bu yıl ise kalite ödüllerini de tanımlayarak bu alanda çeşitlilik oluşturduk. Bu minvalde başvuruları ile değerlendirmeleri yapılan ödülleri sahipleriyle buluşturmak için bir aradayız. Ödül alacak tüm arkadaşları tebrik ediyorum, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.”

Üniversite olarak günden güne büyüdüklerine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş “Hem uluslararası hem de ulusal anlamda tanınırlığımızı arttırıyoruz. Hepimiz olmamız gereken yere ulaşabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Uşak Üniversitesi 2017-2018 yıllarında dünyada hiçbir kuruluş tarafından akredite edilmiyordu. 2018 yılında URAP'ta 148 üniversite içinde 122'nci sıradaydık. Bu sıralamada artık ilk 100 içerisindeyiz ve hedefimiz ilk 50'de yer almak. UI Greenmetric sıralamasına girdik ve sıramız yükselmeye devam etmektedir. Bu yıl ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programına başvurduk. Bu belgeleri almamız için buradaki tüm arkadaşlarım özveri ile çalıştı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz geldiğimizde üniversitemizde 500 civarında yayın varken, bugün itibariyle yayın sayımız 1500'lere yaklaştı. Atıf sayımız 1000'di şu anda 10 bine ulaştı. Emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum” dedi.

Öğrencilerden, rektör yardımcılarına; temizlik ve güvenlik personelinden genel sekretere kadar tüm mevki ve makamlarda görev ve sorumluluklar çerçevesinde Uşak Üniversitesini daha ileriye götürmek için taşın altına gerektiği şekilde herkesin elini koymasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Savaş, konuşmasını gelecek yılın herkese sağlık, afiyet getirmesini dileyerek bitirdi.

Etkinlik, ödül almaya hak kazanan akademik ve idari personele ödüllerin verilmeyle son buldu.