Uşak Üniversitesi 2023 dünya sıralamasında ilk 1000'de yer aldı

Dünyadaki yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), “Impact Rankings-Üniversitelerin Etki Sıralaması (2023)” listesini açıkladı.

Uşak Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) kapsamında gerçekleştirilen sıralamada, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldı.

“THE-Impact Rankings-Üniversitelerin Etki Sıralaması (2023)” kapsamında 2023 yılında 112 farklı ülkeden/bölgeden 1591 üniversitenin değerlendirildiği açıklandı.

Uşak Üniversitesi “SDG-4, Nitelikli Eğitim” alanında 2023 yılında Türkiye genelinde 29. sırayı, dünya genelinde 401-600 sıralamasında yer almayı başardı.

Üniversite ayrıca “SDG-3, Sağlık ve Kaliteli Yaşam” başlığında 601-800, “SDG-9, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında 601-800 ve “SDG-17, Amaçlar için Ortaklıklar” başlığında ise dünya üniversiteleri listesine girdi.

"Üniversitemiz, Dünyanın En İyi Üniversiteleri arasındaki yerini bir kez daha ispatladı"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2023 Times Higher Education Etki Sıralaması (Impact Rankings) listesine girmesi hakkında yaptığı açıklamada; Uşak Üniversitesinin bilimsel alandaki başarılarının yanında, ülkesine ve bölgesine hizmet veren çalışmalarıyla adından sıkça söz ettirir olduğunu, Uşak Üniversitesi olarak son yıllarda art arda üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendirerek sıralayan küresel performans tablosu THE Etki Sıralaması listesine girme başarısı göstermelerinin önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti. Üniversiteleri adına bu başarının kalite süreçleri, akreditasyon ve uluslararasılaşma anlamında yaptıkları iyileştirmelerin ve Uşak Üniversitesi ailesi olarak attıkları adımların doğruluğunu ve önemliliğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bu başarıda başta yöneticiler olmak üzere bütün akademik ve idari personelin katkısı olduğunu ve kendilerine teşekkür ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş, THE tarafından yapılan sıralamanın yükseköğretim kurumları açısından önemli olduğunu belirterek, Uşak Üniversitesinin her yıl daha üst sıralarda yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti. Savaş, “Üniversitemizde uyguladığımız kalite çalışmaları ile stratejik hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.