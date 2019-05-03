Uşak Üniversitesi 4 bin 600 öğrencisini mezun etti

4 bin 600 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı üniversitede Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yetişmiş insan gücü olarak binlerce öğrenciyi ülkeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ve öğrencilerine olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Kurulduğu günden beri binlerce öğrenciyi meslek sahibi yapan Uşak Üniversitesi'nde 2018-2019 akademik yılında 9 fakülte, 2 yüksekokul ve 11 meslek yüksekokulda toplam 4 bin 600 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. İki haftadır fakülte ve yüksek okulların mezuniyet törenleri tek tek gerçekleşirken, törenlerin kapanışı bugün yapıldı. Kapanış törenlerinde Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanan 264 öğrenciye onur belgeleri verildi. Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdür Vekili Ayhan Ceylan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan ile Prof. Dr. Adem Duru, oda başkanları, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Tören sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, yetişmiş insan gücü olarak binlerce öğrenciyi ülkeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin bundan sonra gittiği her yerde Uşak Üniversitesinin adını duyuracaklarına ve çok güzel işler yapacaklarına inanıyoruz ve onlara da güvenimiz çok fazla. Bugüne kadar yaptıkları başarılar ile bizlerin güvenini kazandılar. Bundan sonra yaptıkları ile de hem ailelerin hem de bizim güvenimizi kazanmaya devam edeceklerdir. Dolaysıyla Uşak Üniversitesi olarak bunun gururunu yaşamaktayız. Mezuniyet törenlerimiz bir haftadan bu yana fakülte fakülte devam etmekteydi. Bugün üstün başarı gösteren öğrencilerimizin mezuniyetini bugün yapmış olduk” dedi.

“TEKNOFEST Uşak'ın tanıtımına katkı sağladı”

Mezuniyet törenleri sırasında kongre merkezinin içinde Tasarım ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştiğini hatırlatan Rektör Savaş, festivalin Uşak'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade ederek, “Geçen cuma açılışını yaptık ve bir hafta boyunca velilerimizin beğenisine sunduk. Uşak'a gelen velilerimiz Uşak'ta yetişmiş olan veya üretilmiş olan malzemeleri, endüstri malzemeleri ve yiyecekleri görmüş oldular. Bu nedenle Uşak'ı tanıtma anlamında ciddi katkı sağladığımızı düşünüyorum. Hem Uşak'ımızı tanıtma anlamında bir katkı hem de buradaki sanayicimiz ile gönül bağı kurmaları bizler için son derece önemli oldu. Biz üniversite olarak şehrimizin ekonomik, kültürel ve sanayi anlamda gelişmesini çok arzu ediyoruz. Bizler üniversitedeki ve sanayideki arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz; ‘Artık alın teri yetmiyor. Alın teri yerine birikimleri katmamız lazım.' Onun için de sanayicimiz ile beraber kol kola, omuz omuza yol almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Uşak Üniversitesi olarak hem şehrimize hem de öğrencilerimize katkı sağlamak için elimizden gelen bütün çapa ve gayreti sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.