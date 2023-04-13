Uşak Üniversitesi bölgede yapılamayan önemli bir diş ameliyatına imza attı

Çene ekleminde ağrı ve sık sık çene çıkması şikâyetleriyle Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'na başvuran 60 yaşındaki kadın hastanın Temporo Mandibular Eklem Ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında görev yapan Doç. Dr. Cansu Gül Koca, Dr. Öğretim Üyesi Aras Erdil ve Arş. Gör. Mehmet İğneci tarafından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanesinde genel anestezi altında başarı ile gerçekleştirilen ameliyat hakkında bilgi veren ameliyat ekibi; hastanın çene ekleminde ağrı ve sık sık çene çıkması şikâyetleriyle fakülteye geldiğini belirterek, şunları aktardı:

“Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hekimleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, bölgemizdeki diş hekimliği fakülteleri içinde yapılan ilk ve tek eklem ameliyatıdır. Hastamızın ağız içi, ağız dışı ve radyolojik muayeneleri yapıldı. Muayene sonucu çift taraflı çene eklemi ameliyatı (Eminektomi) olması planlandı. Hastamızın ameliyatını Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanesinde genel anestezi altında başarı ile gerçekleştirdik. Ameliyatta ağzın açık kalmasına sebep olan çift taraflı, kafa tabanındaki büyümüş kemik parçaları (articular eminence) çıkarılmış ve hastanın alt çenesine normal fonksiyonu kazandırılmıştır. Bu sayede hastanın yarım kalan diş tedavilerine de devam edilmiştir. Hasta 3 günlük takip sonrası hastaneden taburcu edilmiştir”

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi uzman hekim kadrosuyla bölgedeki önemli tedavilere imza atıyor.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin hekimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun, bölgemizdeki diş hekimliği fakülteleri içinde yapılan ilk ve tek eklem ameliyatı olduğunun altını çizdi. Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin önemli çalışmalara imza attığını hatırlatan Prof. Dr. Savaş, “Uzman hekim kadrosuyla bölgede yapılamayan birçok tedavi Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştiriliyor. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm Diş Hekimliği Fakültemiz personelini tebrik ediyorum. Hastamıza da sağlıklı günler diliyorum” dedi.