Uşak Üniversitesi bünyesinde “Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulacak

Dr. Ekrem Savaş, üniversite bünyesinde “Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulacağını belirterek, “Türkiye'de tekrar kenevir üretiminin arttırılabilmesi ve hak ettiği önemi kazanabilmesi için, ulusal düzeyde ve kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır” dedi.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmalara başlandığını ve merkezin kurulma işlemlerinin başladığını aktaran Rektör Savaş, Uşak Valiliği koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantılarda, Uşak Üniversitesi ve Orman ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile 2019 yılı içerisinde, kenevir adaptasyon denemesi geçekleştirileceğinin kararlaştırıldığını aktardı. Kenevir üretiminin, “Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliğine” göre izin alınarak ve kontrollü şekilde 20 ilde yapılmakta olduğunu ifade eden Rektör Savaş, Uşak'ında kenevir üretim izni verilen illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Kenevirin, kağıt üretiminden ilaç yapımına, tekstil ürünlerinden biyo yakıta, bina yalıtım malzemelerinden kozmetik ürünlerine kadar birçok sektörde kullanılabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Kenevir, yetiştiriciliğinde tarım ilacına fazla ihtiyacı olmayan, tohumlarının besin değerinin yüksek olması nedeniyle hayvan beslemede kullanılabilen, aynı zamanda radyasyon temizleme özelliği olan bir bitkidir. Birçok faydası olan kenevirin, narkotik özelliği bahanesi ile dünyadaki ve Türkiye'deki üretimi kısıtlanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda bu bitkinin önemi daha fazla anlaşılmaya başlamış, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu gündeme getirmesi ile bitkinin hak ettiği önemi tekrar kazanacağını düşünmekteyim” diye konuştu.