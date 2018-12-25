Uşak Üniversitesi Camisi Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor

Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan cami nedeniyle, Uşak'lı sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

2014 yılında temeli atılan caminin, 2019 yılı Ramazan ayında bitirilebilmesi için Uşaklı sanayici ve iş adamlarının desteklerini beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Savaş, “Tüm hemşerilerimizi cami yapımına destek olmaya çağırıyoruz, Uşak halkının ve sanayicisinin bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum” dedi. Rektör Savaş, toplantıda ayrıca Uşak Üniversitesi'nin son bir yıllık gelişimi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Prof. Dr. Savaş ve iş adamları cami inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.