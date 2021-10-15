Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu olağan 2. toplantısını tamamladı

olağan toplantısı düzenledi.

2021-2022 akademik yılında yapılacak çalışmalar ve ortak projelerin değerlendirildiği toplantı, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato salonunda gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Hayran, Uşak Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hakan Topaç, Uşak İl Tarım ve Orman Müdür V. Halil İbrahim Gürcan, Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, KOSGEB adına Serkan Kuyucak, Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mutullah Pirinçci katıldı.

Başarıyı Yakalamak İçin Ortak Akıl

Toplantı Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın, Uşak Üniversitesinin 4 yıllık gelişimi ve yeni akademik yıl ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkındaki sunumuyla başladı. Her yıl Mart ve Ekim aylarından gerçekleştirilen toplantılarla, yılda iki kez bir araya gelen Danışma Kurulunun önemine dikkat çeken Rektör Savaş, ‘‘Üniversite olarak sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla, ilimizdeki kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden oluşturduğumuz kurulumuz ile ikinci defa bir araya geliyoruz. Başarıyı yakalamak için ortak akıl ile hareket etmek istiyoruz. Danışma kurulumuz sayesinde üniversitemiz, akademik birimlerimiz, şehrimizdeki sektör ve ilgili kurumlarla ortak hareket edebiliyor. Örneğin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Eğitim Fakültemizle ortak proje ve etkinlikler yapma hareketliliği artıyor. Uşak Ticaret ve Sanayi Odamızın görüş ve önerileri, ilgili birimlerimize direkt ulaşabiliyor. Danışma Kurulumuzla yaptığımız istişarelerle; eğitim öğretim kalitesini daha da artırıyoruz, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı AR-GE faaliyetlerimizi güçleniyoruz. Deri, Tekstil ve Seramik alanında bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılıyoruz. Toplumsal katkı sağlamaya yönelik iş birliklerimizi ve sosyal sorumluluk hizmetlerimizi arttırıyoruz.'' dedi.

Toplantı, görüş, öneri ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi.