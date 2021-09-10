Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Fakülte birincisi Gamze Çelikli kendilerine destek veren hocaları ve ailelerine teşekkür etti.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Artunç, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Güngör, Uşak Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Bilgin Erdem, fakülte öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının ardından Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Törende konuşma yapan fakülte birincisi Gamze Çelikli, zorlu ve heyecanlı bir eğitim sürecinin sonuna geldiklerini belirterek bu süreçte kendilerine destek veren hocaları ve ailelerine teşekkür etti.

Dekan Prof. Dr. Celal Artunç ise fakülte olarak ilk mezunlarını vermenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Diş hekimliği mesleğinizle; memleketimize, insanlarımıza güzel hizmetler vermenizi diliyorum. Her zaman kapımız sizlere açıktır. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2016 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlayan Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarını verdiğini belirterek, “Diş Hekimliği Fakültemizde ilk mezuniyetin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen değerli akademisyenlerimize ve velilere teşekkür ediyorum" dedi.

“Hedeflerinizi yüksek tutun.”

Öğrenimin ömür boyu sürdüğüne dikkat çeken Rektör Savaş öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Hedeflerinizi yüksek tutun ve hedeflerinize ulaşmak için çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın. Uşak Üniversitesi olarak her zaman yanınızdayız. Mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere hayatınızda başarılar diliyorum, sizleri mutlu ve gururlu bir şekilde uğurluyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız, gönlünüz açık olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları ve plaketleri takdim edildi. Tören sonunda Hipokrat Yeminini okuyan öğrenciler, mezuniyet coşkusu ve gururunu bir arada yaşadı.