Uşak Üniversitesi, DTS tasarım merkezi tanıtılacak

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezine gelen heyet incelemelerde bulundu. Heyet, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi'ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

“İş yeri bulma konusunda yardımcı olacağız”

Merkez ile ortak çalışmalar yapacaklarını ve tasarım merkezinin tanıtımına katkı sunacaklarını belirten Öztürk, “Federasyonumuza bağlı tüm firmalarımızla ve derneklerimizle, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi'nin tanıtılmasını sağlayacağız. 7+1 sistemine geçilmesi halinde, Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin, eğitimlerinin son yarı yıllarını geçirecekleri iş yerlerini bulma konusunda destek olacağız. Biz de DTS Tasarım Merkezini yerinde incelemek istedik. Türkiye'de ilk olan Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi, ihtisaslaştığı konularda adından çok söz ettirecektir. Uşak Üniversitesi'nin özverili çalışanlarıyla, yüklendiği bu misyonu en iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum. Başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere tüm merkez çalışanlarına başarılar diliyorum”dedi.

“Adından söz ettirir bir merkez olma hedefindeyiz”

Prof. Dr. Ekrem Savaş ise kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, “Gerçekleştireceğimiz ortaklıklarla ve alanında uzman çalışanlarla, dünyada adından söz ettirir bir merkez durumuna gelmek hedefindeyiz. Bu hedefi sürdürmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya da kararlıyız. Merkezimiz, ihtisaslaştığı tüm alanlar için aynı çabayı göstereceğini ve desteği sağlayacağını sonuna kadar sürdürmeyi de taahhüt etmektedir. Desteklerinden dolayı heyetimize teşekkür ediyorum. Kendileriyle gelecek aylarda moda tasarımı ile ilgili ortak bir çalıştay ve tasarım zirvesi yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.