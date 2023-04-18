Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 7 bölüm birden akredite oldu

Fen Edebiyat Fakültesinde, FEDEK değerlendirme takımı tarafından 22 Ocak tarihinde başlayan değerlendirme süreci, 11 Nisan'da son bularak 7 bölüm aynı anda akredite olmaya hak kazandı. Fakülte bölümlerinden; Coğrafya, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı 5 yıllığına, Arkeoloji, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Sanat Tarihi Bölümleri ise 3 yıllığına akrediteye sahip oldular.

Uşak Üniversitesi Akreditasyon Süreçlerinden Birini Daha Başarıyla Tamamladı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada, akreditasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasından dolayı yaşadıkları gururu ve mutluluğu ifade etti. Prof. Savaş, “Akreditasyon, bir yükseköğretim kurumunun güvenirliliğini ve tanınmasını sağlayan, o programın belirli standartlara sahip olduğunu belgeleyen bir sertifika süreci. Üniversitemizin genel olarak hem Türkiye hem de yurtdışındaki durumunun değerlendirilmesinde bu belgeler çok önemli” ifadelerini kullandı.

FEDEK'in Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşu olduğunu ve dolayısıyla YÖKAK'ın akredite olduğu global kuruluşların da tanıdığı bir yapıya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, akredite olan Arkeoloji, Coğrafya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin dünya standartlarında eğitim-öğretim hizmeti verdiklerini belgelendirmiş olduklarının altını çizdi. Savaş, “Fen Edebiyat Fakültemizde program akreditasyonu başvurusu yapan bölümlerimizin özverili çalışmaları karşılığını buldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki diğer bölüm ve programlarımızda da akreditasyon süreçleri devam ediyor. Onların da en kısa sürede akredite olacaklarına inanıyorum. Kalite, son noktası olan bir hedef değil hiç bitmeyecek bir süreçtir. Bunun bilinciyle Uşak Üniversitesi olarak temel gayemiz; tüm birimlerde kaliteyi yakalayarak, eğitimin niteliğini en üst seviyeye çıkarmaktır.” dedi.