Uşak Üniversitesi ‘Gençlik Çalışıyor, Uşak Gelişiyor' projesiyle gençlere mesleki eğitim verecek

Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yürütülecek olan “Youth Are Working Uşak is Devoloping (Gençlik Çalışıyor Uşak Gelişiyor)” isimli 0169 referans numaralı Avrupa Birliği NEETPRO Projesi için Uşak Üniversitesi adına imzayı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş attı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, “Bir toplumda sürekli gelişmeyi sağlamak, tüm bireyleri eğitim sürecine dâhil etmekle mümkündür. Her bir ferdin yetenekleri, yeterlilikleri ve becerileri engellenmediği sürece geliştirilecek yönleri bulunduğuna inanıyoruz. Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin yürütücüsü olacağı ‘Youth Are Working Uşak is Devoloping' isimli 317 bin 147 Avro'luk Avrupa Birliği Projesi sayesinde de istihdamda veya eğitimde olmayan gençlere, mesleki eğitim vererek mesleki yeterlilikleri arttırılarak, bölgedeki işletmelerde istihdamı sağlanıp, sosyal paydaşlar arasında sürdürülebilir iş birliğini geliştirerek gençlerin istihdamı konusunda kamu bilincine katkı sağlayacağız” dedi.

Prof. Dr. Savaş projeyle ilgili verdiği bilgide, 50 kadın ve 50 erkek olmak üzere toplam 100 NEETPRO gencin hedef kitle olduğunu belirterek katılımcılar arasında 5 engelli gencin de yer alacağının altını çizdi.

500 İşsiz Gence Bilgilendirme Yapılacak

Projede ayrıca 500 işsiz gence bilgilendirme toplantıları düzenleneceğini aktaran Prof. Dr. Savaş “Projede gerçekleşecek meslek kurslarında ve toplantılarda demokrasi ve insan hakları, işçi hakları, çevre güvenliği ve koruması gibi konularda bilgilendirme yapılacaktır. Tüm proje uygulamalarında herkese eşit yaklaşılacak, işletmelerde pratik eğitimler ve istihdam faaliyetlerinde uzun süre işsiz olan kadınlara öncelik tanınarak yönlendirme yapılacaktır. Pro

jemiz 1 Haziran 2023 tarihinde başlayacak ve 12 ay içinde tamamlanacaktır” şeklinde bilgi verdi.

Uşak'ın Kurumları ve Sanayicileri El Ele Veriyor

Uzmanlarıyla sürekli iş birliği yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Savaş, “Proje uygulanırken işletmeler ve eğitim kurumları arasında sürdürülebilir iş birlikleri kurulacaktır. Böylesi bir projede yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Uşak'ın tüm kurumlarıyla ve sanayicilerimizle el ele vererek, istihdamda veya eğitimde olmayan gençlerimize, mesleki eğitimler vererek istihdamlarına katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Projede 4 atölye kurulacağını sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş “Bu atölyeleri; Özgün Baskı Atölyesi, Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarım ve Grafik Atölyesi, Deri Konfeksiyon Atölyesi, Dokuma ve Open-End İplik Atölyesi olarak sıralayabiliriz. Bu dört atölyede verilecek mesleki eğitimlerimiz ise Ayakçı (tekstil-deri), Özgün Baskı, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Grafiksel Çizimci, Deri Kesimci, Bilgisayar Destekli Armürlü Kumaş Tasarımı, Dokuma Makinası Operatörü, Deri Konfeksiyon Makinacısı, Open-End İplik Makinesi Operatörü ve E-ticaret eğitimi olacaktır.” şeklinde bilgi verdi.