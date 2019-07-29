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Uşak Üniversitesi Hitit Seramik ile işbirliği başlıyor

Uşak Üniversitesi ile Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.

Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Hitit Seramik Fabrikası'nda gerçekleşen imza törenine Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Hitit Seramik Fabrikalar Müdürü Yusuf Yurdunusever ve Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan katıldı.


Uşak'ta üniversite-sanayi işbirliği adına bir adım daha atıldığını belirten Prof. Dr. Savaş, sanayi ve kamu kurumlarıyla olan çalışmalara hiç ara verilmeden devam edildiğini söyledi. DTS Merkezinin, bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla tasarım, eğitim, bilimsel ve teknik faaliyetleri verimli bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden Rektör Savaş, “Bugün imzaladığımız protokolle, DTS Tasarım Merkezimizde görevli tasarımcılarımız ve teknik personelimiz, Hitit Seramik'e bilimsel alanda destek verecek. Projeler ve çalışmalar gerçekleştireceğiz. Eğitim kursları düzenleyeceğiz. Ürün tasarımlarını yapıp, prototiplerini sanayicimizle paylaşacağız. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum.”dedi.


Yusuf Yurdunusever, Uşak Üniversitesi ile imzalamış oldukları protokolden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hitit Seramik olarak bölge ve ülke kalkınması adına yapılan tüm çalışmaların destek olduklarını belirtti. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Yurdunusever, DTS Tasarım Merkezinin çalışmalarının ülke ekonomisine katkısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

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