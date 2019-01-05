Uşak Üniversitesi hizmet ihracatında en iyi 5. üniversite oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üçüncü kez düzenlenen, Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı ödüllendirildi. Uşak Üniversitesi ilk defa yer aldığı listede büyük başarı elde ederek, devlet üniversiteleri sıralamasında 5'inci sırada yer aldı.

TİM tarafından verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 kuruluşa ödülleri takdim edildi.

Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısı ve ülkeye sağladığı döviz gelirlerinin hesaplanmasıyla oluşturulan listede, Uşak Üniversitesi 2017 yılı verilerine göre 62 ülkeden, 2 bin 622 uluslararası öğrencisi ile hizmet ihracatına önemli katkı sağlayarak, birçok devlet üniversitesini geride bıraktı.

"Hizmet ihracatına önemli katkılar sağlıyoruz"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2 bin 622 uluslararası öğrenci ve uluslararası işbirlikleriyle hizmet ihracatının eğitim hizmetleri alanında ilk beş devlet üniversitesi arasında yer aldıklarından dolayı gurur duyduklarını belirtti. En önemli hedeflerinden birinin de uluslararasılaşma olduğuna dikkat çeken Savaş, "Bu hedef doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda hizmet ihracatına önemli katkılar sağlıyoruz. Ülke ekonomisine döviz kazandırmanın yanında, ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz bizim misafirlerimiz, aynı zamanda gönüllü tanıtım elçilerimiz. Bu açıdan bakıldığında hizmet ihracatı, hem ekonomik hem de kültürel boyutuyla önem arz etmektedir. 2019 yılında da başarımızı daha üst sıralara taşıyacağız. Tüm Uşak Üniversitesi ailesini tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.