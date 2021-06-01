Uşak Üniversitesi ilk okul öğrencilerine 'Özgüven ve Motivasyon' semineri düzenledi

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında ilkokul öğrencileri için ‘Özgüven ve Motivasyon' semineri düzenledi.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Psikolog Pelin Urun, Bursa Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu'ndan 3-I sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Psikolog Urun, anlattığı hikayeler ile öğrencilere tavsiyelerde bulunarak ilham oldu. Seminer boyunca eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler, yeteneklerini de keşfetti. Seminer sayesinde yeteneklerini ifade eden öğrenciler, özgüvenlerine katkı sağlayarak motivasyonlarını arttırdı.

Seminer sonunda etkinlik boyunca çok eğlenerek öğrendiklerini yineleyen öğrenciler, diğer etkinliği de merakla beklediklerini ifade ettiler.