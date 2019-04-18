Uşak Üniversitesi, ilklerin şehri Uşak'ta tasarımı konuşturacak

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversite olarak Deri, tekstil ve seramik (DTS) alanlarında, Türkiye'de bir ilk olan “Tasarım Merkezini” kurduklarını söyleyerek, “DTS sektörlerinin ihtiyacı olan yerli ve milli tasarımları merkezimizde yaparak, Türkiye'nin uluslararası rekabette gücünü artıracak çalışmalar yapıyoruz. DTS alanlarında yeni bir soluk getirecek çalışmalarımızın hedefi, ürünleri tasarlayıp sanayicimize prototip olarak sunmaktır” dedi.

“Başarılı kişi ve firmaları buluşturacağız”

Festival kapsamında DTS ve teknoloji alanlarında konusunda başarılı kişilerin, öne çıkan firmaların ağırlanacağını ve Uşak ilinde üretilen ürünlerin sergileneceğini vurgulayan Prof. Dr. Savaş, “Festivalimizde defileler, tasarım ve teknoloji ile ilgili konferans, panel, çalıştay, work-shoplar, sergiler, cirit gösterileri, aile-çocuk oyun etkinlikleri, VR (sanal gerçeklik) etkinlikleri, robot gösterileri, elektrikli araba sunumları, kamu-sanayi işbirlikleri ile ilgili sunumlar, milli uydu sistemi Türksat 6A ile ilgili tanıtım, BulUşak Proje Finali, AR-GE ve proje pazarı etkinlikleri, mezuniyet törenleri, bölge üniversitelerinin ve Uşak Üniversitesi'nin tanıtımının yapılacağı ‘Tanıtım Günleri', bölge üniversitelerinin oluşturduğu ‘ADIM' konsorsiyum toplantısı, uluslararası partner üniversitelerin rektörlerinin katılacağı ‘International Staff Week' programları yapılacak. Uşak Üniversitesi, ilklerin şehri Uşak'ta büyük bir organizasyona imza atacak. Bu festival, Uşak'ın tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

“Festival Uşak'ın tanıtımına katkı sağlayacak”

Rektör Prof.Dr. Savaş, TTFEST 2019'un, bölgeye (özellikle Uşak ve çevresine) ekonomik ve sosyal dinamizm getireceğini ifade ederek, “Uşak'ın tanıtımına büyük katkı sunacak festival ile Uşak'ın Ege bölgesindeki önemini vurgulamayı, şehrin sanayi potansiyelinin, tarihi ve doğal zenginliklerini ön plana çıkarmayı ve Uşak'taki potansiyel etkinliklere zemin hazırlamayı hedefliyoruz. Uşak ile beraber çevre illerdeki halkın da festivale katılımı sağlamasını arzu ediyoruz. Uşaklı sanayicimizin ve Uşak Üniversitesi'nin bölgesel kalkınmadaki önemini vurgulayarak, DTS (deri, tekstil ve seramik) sektörlerinde Uşak'ın önemli bir yeri olduğunu göstereceğiz. Türkiye'de bir ilk olan ‘Tasarım Merkezi' aracılığıyla, özgün ve yeni fikirlerin sanayicimizle buluşmasını sağlayacağız ve girişimciliği destekleyeceğiz.” dedi.

TTFEST 2019'un, 26 Nisan Cuma günü saat 14.00'da Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olan açılış töreni ile başlayacağını söyleyen Rektör Savaş, “Tüm halkımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.