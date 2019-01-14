Uşak Üniversitesi 'Mevlana Değişim' protokolünün paydaşı oldu

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi arasında ‘Mevlana Değişim' protokolü imzalandı.

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov, Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baxtiyor Abdushukurov ve Eğitim Öğretim Daire Başkanı Prof. Dr. Rauf Yarqulov'dan oluşan heyet, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında Mevlana Değişim protokolü imzalandı. Rektör Savaş, imzalanan protokolle, Uşak Üniversitesi ile Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi arasında öğrenci ve personel hareketliliği sağlanacağını belirtti. İki üniversite arasında öğrencilerin kaynaşması, kültürel aktarımın geliştirilmesi amacıyla her eğitim-öğretim döneminde 10 öğrencinin, 5 ila 7 gün arasında karşılıklı olarak değişim hareketliliğinde bulunacağını söyleyen Rektör Savaş, ‘‘Uluslar arası öğrenci ve personel hareketliliğinin sağlandığı programlar konusunda üniversite olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Rektör Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov ve beraberindeki heyeti üniversitemizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. İmzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Prof. Dr. Sirojiddinov, Mevlana Değişim Programı anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta Rektör Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi personeline ve öğrencileri başarılar diledi.