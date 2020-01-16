Uşak Üniversitesi, Mevlana Protokolü ile binlerce öğrenciyi bünyesine katacak

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saeed Ul Hasan Chishti, Sialkot Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Dr. Hassan Waseem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru, Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünden Dr. Öğretim Üyesi Tolga Kargın ve Araştırma Görevlisi S. Ece Gümüş Özuyar katıldı. İmza töreninin ardından Prof. Dr. Savaş ile Prof. Dr. Chishti ortak yürütülebilecek projeler ve karşılıklı ziyaretler üzerine fikir alışverişinde bulundu. İstişare sonrası DTS Tasarım Merkezini ziyaret eden ikili yeni tasarımlar hakkında bilgi aldı. Rektör Chishti, DTS tasarım merkezinin çalışmalarından çok etkilendiğini ve özellikle Moda Tasarımı alanında birlikte çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Rektör Savaş, yaptığı açıklamada, "Sialkot Üniversitesi ile anlaşma yapmak iki üniversite açısından son derece güzel bir gelişme oldu. Üniversitemiz ile Sialkot Üniversitesi arasındaki bağlar daha da güçlenecek, birçok etkinlik ve projelerde işbirliği içinde olunacak, son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kalkınma süreçlerine ciddi katkılar sunan hedef odaklı uluslararasılaşmaya önem verdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, Mevlana Değişim Programı vasıtasıyla Türk yükseköğretim kurumları ile Avrupa yükseköğretim alanı dışındaki ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında toplamda 8 bin 521 öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştiğini dile getirdi. Göreve geldikten hemen sonra, Mevlana Değişim Programı kapsamında Pakistan'daki üniversitelerle anlaşma sağladıklarını belirten Savaş, geçen dönem Mevlana Değişim Programı ile üniversitemize 15 öğrenci ve 19 öğretim elemanının geldiğini aktardı.

Sialkot şehri yüzde 99'luk ihracata sahip

İhracat firmalarının yer aldığı Sialkot şehri ve bu firmalarla üniversite-sanayi işbirliği yapan Sialkot Üniversitesi ile DTS Tasarım Merkezi moda tasarımı konusunda çalışmalar yürütmeye başlıyor. Anlaşma sağlandıkları üniversitelerle proje odaklı işbirlikleri yaptıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Özellikle Pakistan Sialkot Üniversitesi bulunduğu bölgede üniversite-sanayi işbirliğini çok iyi gerçekleştiriyor. Bölgemizde öne çıkan sektörler olan Deri, Tekstil, Seramik (DTS) alanlarında tasarım odaklı ihtisaslaşan bir üniversite olarak, yapacağımız işbirliğinin bizi uluslararasılaşma hedefimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum. Ortak bilimsel projeler ve bu program kapsamında öğrenci ve akademik personel değişimi için imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sanayicilerle sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve onların sorunlarına çözüm bulduklarını aktaran Prof. Dr. Chishti, “Üniversite-sanayi işbirliğinde iyi ilişkilerimizin olması üniversitemizi öne çıkartıyor. Üniversite ve endüstri arasında bir bağlantı oluşturduğumuz için onların ihtiyacı olan insan gücünü karşılama olanağımız oluyor. Onlar da çalışanlarını dışarıda aramak yerine bizi tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Moda tasarımını ve geri dönüşümü birleştiren projeler hayata geçecek

DTS Tasarım Merkezinden çok etkilendiğini sözlerine ekleyen Rektör Chishti, “Uşak Üniversitesi ve Sialkot Üniversitesi bu bağlamda iş birliği yapabilecek. Çok iyi işlere imza atabileceğimize inanıyorum. DTS Tasarım Merkezinin özellikle endüstri ile bağının olması ve tasarım ayağının bu kadar güçlü olması bizi güçlendirecek. Pakistan'da da üniversitelerin çoğunluğu araştırma, geliştirme, tasarım ve bunun pazarlanması alanında çalışıyor. Uşak Üniversitesi bütün bu içeriklerin hepsine sahip, dolayısıyla üniversitenin sadece Türkiye'de değil Pakistan'da da bir iş ayağının olması çok önemli. Pakistan'da, özellikle Sialkot'ta yetişmiş yetenekli insan ve ucuz iş gücü anlamında çok fazla firma bulunması, Uşak Üniversitesi'ne fırsat sunacaktır. Uşak Üniversitesi'nde takdir etmem gereken bir nokta var. O da birçok tasarımınızın atık materyallerin yeniden dönüştürülerek yapılıyor olması. Çünkü Sialkot'ta bulunan firmaların çoğu üretim yaparken çok fazla atık kullanıyor. Eğer biz bu anlamda Uşak Üniversitesi ile endüstriyi buluşturabilirsek tasarım ayağında Sialkot'ta ki firmalara, çevreye ve her iki üniversiteye çok büyük fayda sağlanacak projeler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Deri sektöründe büyük bir ihracat hacmine sahibiz"

Sialkot Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Dr. Hassan Waseem ise Sialkot'taki endüstrinin büyüklüğünü anlatarak, bölgede sadece deri sektörünün 2017 yılında 80 milyon dolar ihracat yaptığını, 2018 yılında ise toplam ihracat miktarının 2,8 milyar dolara çıktığını belirtti. İhraç edilen derilerin ham deri değil çanta, ceket gibi nihai ürünler olduğuna dikkat çeken Dr. Waseem, “Bölgemizdeki firmalar tasarıma fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Üniversite olarak Pakistan'da deri ile ilgili derneğin başkanı ile toplantı yaptık. Kendisi özellikle Türkiye'de ki tasarım merkezleriyle iş yapma konusunda çok istekli ve heyecanlı olduğunu bildirdi. Biz, Uşak Üniversitesi ile üniversitemizin bu derneğin başına geçmesini ve beraber yönetmeyi teklif ediyoruz. İki üniversite arasındaki bu işbirliği ile tasarım konusunda uluslararasılaşma konusunda büyük adımlar atılacaktır. Bunu yapabilecek güçteyiz. Ayrıca Pakistan'da bulunan Yüksek Eğitim Komitesi'nin Başkanı, Rektörümüz Chishti'ye, Pakistan'ın uluslararasılaşma stratejilerini yönetmek için bir politika dokümanı hazırlama görevi verdi. Bu anlamda da Uşak Üniversitesi ile birlikte çalışmak isteriz" şeklinde konuştu.