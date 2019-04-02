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Uşak Üniversitesi öğrencileri "Birde Sen Engel Olma!" dedi

Uşak Üniversitesi öğrencileri özel gereksinimli (engelli) öğrenciler hakkında gereken bilinci oluşturmak amaçlı ilkokul öğrencileriyle buluştu.


Uşak Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında özel gereksinimli öğrenciler adına farkındalık oluşturarak dikkate alınmasını sağlamak için "Birde Sen Engel Olma" sloganıyla ilkokul öğrencilerine kısa film gösterimi yaptı. Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık son sınıf öğrencilerinden Alihan Alpay, Mahmud Musazade ve Tuğçe Deniz Eren sosyal sorumluluk dersleri kapsamında 'Birde Sen Engel Olma" isimli projeyi hayata geçirdiler. Öğrenciler projenin sonunda ilkokul öğrencilerine özel gereksinimli bireyler hakkında duyarlılık uyandırmayı hedeflediklerini söylediler. Özel gereksinimli bireyler için gereken bilinci oluşturmak adına ilkokul öğrencilerine üç etkinlik düzenleyecek olan Uşak Üniversitesi öğrencilerinin ilk etkinliği özel gereksinimli bireyler hakkında empati kurmaya yönelik kısa film gösterimi oldu. İkinci etkinliklerinde minik öğrencilere konu ile ilgili bilgilendirme yapacak ve resim yarışması düzenleyecekler. Son etkinliklerinde ise minik öğrencileri yaşıtları olan özel gereksinimli öğrencilerle bir araya getirecek ve ilkokul öğrencilerine özel gereksinimli bireyler hakkında oyun eşliğinde duygudaşlık kurdurmayı sağlayacaklar.

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