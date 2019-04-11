Uşak Üniversitesi öğrencileri çizgi film projesi hazırladı

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri ortaokullular 'kendi çizgi filmini kendin oluştur' isimli proje hazırladı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri Pelin Kına, Ayşe Çam ve Julide Kaya sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu ve Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunda ‘kendi çizgi filmini kendin oluştur' projesi için yola çıktı. Projede çocukların üreten bireyler olmalarına ve gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Proje kapsamında çocuklar için 3 etkinlik hazırlandı. İlk etkinlikte çocuklara internet kullanımı, sosyal medya ve zevklerini kullanmakla ilgili sunum yapılarak çocuklara bilgi verildi. 3-4 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşen ikinci etkinlikte çocuklar çizgi film izledi ardından hayal güçlerini kullanarak kendi hikayelerini yazdı ve bu hikayelerin resmini yaptılar. Çocukların yaptığı bu çalışmalar çizgi film haline getirilmesi için proje sorumlularınca toplandı. 24-26 Nisan tarihleri arasında projenin uygulandığı okullarda son etkinlik gerçekleştirilecektir. Hazırlanan çizgi filmler çocuklara izletilecek ve en iyi hikâye yazan çocuklar ödüllendirilecektir.