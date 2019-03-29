Uşak Üniversitesi öğrencileri miniklere gönüllü kuaförlük yaptı

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri Süleyman Tolga Bartan, Hatice Tamtaş ve Nilgün Uysal sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında “Saç Sağlığı ve Hijyeni” konulu proje gerçekleştirdiler. Uşakta Miralay Halit Akmansü İlkokulunda düzenlenen proje “Gönüllü Kuaförüm” adıyla hayata geçirildi. İlk etkinliklerinde sınıfları saç sağlığı ve hijyeni hakkında bilgilendiren öğrenciler 2. etkinliklerinde belirledikleri sınıfa Uşak Kız Meslek Lisesindeki Kuaförlük Bölümünde okuyan öğrencilerin de yardımıyla saç kesimi, saç analizi ve saç bakımı yaptılar. Son etkinliklerinde ilkokul öğrencilerine saç fırçası, toka ve şampuan gibi hediyeler vererek minik öğrencilerle bilgi dolu eğlenceli vakit geçirdiler.